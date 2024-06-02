AK Parti Kızılcahamam'da kampa girdi. Ağırlıklı olarak seçim sonuçlarının değerlendirileceği kampta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız." ifadelerini kullanıp gereğinin yapılacağını bildirdi.

Teröre karşı ortak tavır koymadan Türkiye'yi daha ileriye götüremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, siyasetteki yumuşama sürecinde de hukuksuzluğa dikkat çekti. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i Kurban Bayramı öncesinde ziyaret edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Birçok başlıkta önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim değerlendirmesinde bulunup 10 ayda 3 seçimin yapılması ekonomi başta olmak üzere milleti de yorduğunu dile getirdi.

"Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız." diye konuşan Erdoğan, "Mesajların gereğini yapacağız." dedi.

Kapsamlı muhasebe yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

Siyaseti milletimiz için yaptık. Hep istişare halinde kaldık. Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının pazarının nabzını tuttuk. Ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımı farklı fikirlere kapalı yankı odalarına hapsetmedik. Her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık. AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları iştişare, müzakere ve katılımcılıktır. 23 yıldır bizi ayakta tutan vasfımız ortak akla önem vermemizdir.

Siyaseti, milletimizle istişare yaparak yaptık. Bilim adamlarımızla, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle istişare yaptık. Emekçilerimizle istişare yaptık. Türkiye'nin selameti için söyleyecek sözü olan herkesle istişare yaptık.

Demokrasimizin serpilmesi, gelişmesi adına söyleyecek sözü olan herkese kapımızı açtık. Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı ve ete kemiğe büründü.

Partimizin istikbali açısından kritik konuları sizlerle birlikte konuşacağız, görüşeceğiz, meselelerimizi masaya yatıracağız. Seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmaları negatif yönleriyle ele alacağız. Atacağımız adımları tayin edeceğiz.

Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini yapacağız.

31 Mart sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizi ziyaret etti. Ben de Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım.

Ziyaret akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız. Biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın tarafında hiç olmadık.”