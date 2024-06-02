‘20’den fazla üniversite var’

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 8. Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, 145 ülkeden öğrencisi ve 65 ülkeden akademisyeni olan 20’den fazla üniversiteye ev sahipliği yapan KKTC'de, Türk devletlerinden ve dünyanın birçok farklı ülkesinden öğrenci kabul edildiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da bulunmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Çavuşoğlu, daveti için Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev’e ve tüm yetkililere teşekkürlerini sunarken, toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Genel Sekreter Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası’nı tebrik etti.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmasını yürekten kutlayan Çavuşoğlu, Karabağ’da elde edilen zaferin KKTC için de büyük bir zafer olduğuna vurgu yaptı.

KKTC’nin eğitim sistemi hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirterek, KKTC’nin yükseköğrenim sektöründe her yıl artan yerli ve yabancı öğrenci sayısı ile Akdeniz’de kaliteli eğitim sunan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

65 ülkeden akademisyen, 20’den fazla üniversite…

Çavuşoğlu, 145 ülkeden öğrencisi ve 65 ülkeden akademisyeni olan yirmiden fazla üniversiteye ev sahipliği yapan KKTC'de, Türk devletlerinden ve dünyanın birçok farklı ülkesinden öğrenci kabul edildiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Üniversiteler Birliği, Uluslararası Üniversiteler Birliği ve İslam Üniversiteleri Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlara üye olan üniversiteleriyle, Kuzey Kıbrıs'ı bir eğitim adası yapma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Türk devletlerinden daha fazla öğrencinin KKTC’yi tercih etmesi için fuarlar düzenlemeyi planladıklarını ve Türk devletlerinin eğitim bakanlarından bu konuda destek beklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, düzenlenecek karşılıklı eğitim fuarları sayesinde gençlerin Türk dünyasında eğitimlerini tamamlamaları ve ortak kültürün genç yüreklere aşılanmasının sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda samimi ve sıcak ev sahiplikleri için Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Sayın Emin Emrullayev’e ve ekibine teşekkür eden Çavuşoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

