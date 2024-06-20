RUSYA: ABD, KORE YARIMADASI'NDA KAOS YARATMAYI HEDEFLİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kore Yarımadası'nda "kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu’ya dönüştürmeyi hedeflediğini" söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Kore Yarımadası’na yönelik siyasetini değerlendiren Zaharova, ABD ile Güney Kore’nin nükleer silahlarla ilgili ortak planlama yaptığını belirtti.

Zaharova, "Bu, yalnızca Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı koymakla sınırlı değil, Rusya ile Çin’in stratejik açıdan önlenmesini de amaçlıyor. Nükleer silahın kullanımıyla jeopolitik silahlı çatışma senaryoları üzerinde çalışılması durumu daha gerginleştiriyor, barış ve istikrarı baltalıyor, bölgeyi nükleer felakete sürüklüyor." dedi.

ABD’nin Kore Yarımadası’na yönelik saldırgan siyaset izlediğini belirten Zaharova, "ABD bölgede durumu baltalamayı, kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu’ya dönüştürmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, ABD’nin bu amaç doğrultusunda Japonya’yı da kullandığını söyleyerek, "ABD, Güney Kore ve Japonya, Rusya’nın uzak doğudaki sınırlarına yönelik herhangi bir tehdide yeterli müdahale tedbirleriyle karşılaşacağını bilmeli." diye konuştu.