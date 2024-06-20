Erdoğan KKTC’ye geliyor... Meclis'te konuşma yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek. 9-11 Temmuz’da NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nin ardından 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle KKTC’ye gelceği ve Cumhuriyet Meclisi'nde bir konuşma yapacağı bildirildi.

Erdoğan Bayram sonrası, 3-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'ya gidecek.

Daha sonra Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacak. Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Ukrayna'daki gelişmeler önemli gündem maddeleri olacak.

5-6 TEMMUZ'DA AZERBAYCAN'A GİDECEK

Erdoğan'ın sonraki durağı ise 5-6 Temmuz'da Azerbaycan olacak. Burada Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak.

JOE BİDEN İLE GÖRÜŞECEK

Ardından 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve, Ukrayna'daki durum ve Gazze'deki insani kriz gibi konuları ele alacak.

KKTC’YE GELECEK MECLİS’TE KONUŞMA YAPACAK

Erdoğan'ın programı, ABD ziyaretinin ardından KKTC'ye geçiş törenine katılmak ve 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi'nde bir konuşma yapmak şeklinde devam edecek.