İngiltere sıcaklar sebebiyle Kıbrıs için ‘kırmızı alarm’ verdi

İngiltere, Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve İspanya'yı ziyaret edecekler için "kırmızı alarm" verirken İngiliz tatilciler uyarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bölgede rekor sıcaklıklara ulaşması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle tatil destinasyonlarından bazıları için seyahat tavsiyelerini güncelledi.

Yurtdışındaki İngilizler, Avrupa'nın bu popüler destinasyonlarında yükselen sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağrıldı. Kıbrıs'taki hava sıcaklıkları ile ilgili uyarılarda bulunmasıyla birlikte İngiliz turistler Avrupa'da kavurucu bir yazla karşı karşıya.

Söz konusu uyarı, tatil sezonunun en yoğun olduğu dönemde Mayorka ve Avusturya'yı vuran aşırı hava koşullarının ardından geldi.

Mevcut sıcak hava dalgası, Kuzey Afrika'dan gelen sıcak ve tozlu rüzgarların bölgeyi etkilemesine bağlanıyor. Yunan devlet televizyonu meteoroloji uzmanı Panos Giannopoulos "Bu sıcak hava dalgası tarihe geçecek" dedi.

Panos, alışılmadık hava koşullarını vurgularken şunları ekledi:

"20. yüzyılda 19 Haziran'dan önce hiç sıcak hava dalgası yaşamamıştık. Ancak 21. yüzyılda birkaç tane oldu ama hiçbiri 15 Haziran'dan önce olmadı."

Öte yandan Birmingham Live'ın haberine göre, Mayorka'da yaşanan şiddetli sel felaketi İspanya'nın en büyük üçüncü havalimanı olan Son Sant Joan havalimanında aksamalara neden oldu ve havalimanı işletmecisi Aena AENA tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik nedeniyle operasyonlar geçici olarak durduruldu.

Türkiye'de sıcaklıklar 30'ların ortalarında seyrederken, Yunanistan'da sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi.