İsrail'li savaş uzmanı: Kriz Kıbrıs'a sıçrayıp genişleyecek

Hizbullah’ın Kıbrıs’a yönelik saldırı tehdidinden sonra bölgeye ilişkin endişe verici senaryolar daha da güçlendi. İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Avi Melamad, “geniş çaplı bir savaşın eşiğinde olunduğunu” açıkladı.

İngiliz Mail Online gazetesine konuşan Avi Melamad, “İsrail’in kuzey sınırında, giderek artan karşılıklı ateş, çatışmayı tam ölçekli bir savaşın eşiğine getiriyor” ifadesini kullandı.

Gazze’ye destek olmak isteyen Hizbullah’ın orman yangınları çıkardığını da ifade eden Melamed, Hizbullah liderinin “kuralsız ve sınırsız bir savaş başlayacak” ifadesine atıf yaptı.