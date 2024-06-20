Simon Aykut 9 Eylül’e kadar tutuklu kalacak

Afik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Simon Mistriel Aykut, bugün Güney Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkeme tarafından, 9 Eylül’de görülecek davasının başlangıcına kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

Aralarında Kıbrıslı Rumların kuzeyde kalan malları üzerinde 43 milyon Euro'luk yatırım yapması da dahil toplam 124 ayrı suçla karşı karşıya kalan 73 yaşındaki Aykut’un, İsrail, Türkiye ve Portekiz pasaportları bulunmasından dolayı, serbest kalırsa kaçma ihtimalinin yüksek olduğuna karar veren mahkeme, zanlının duruşma tarihine kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

Öte yandan aynı davayla ilgili haklarından tutukluluk emri çıkartılan Aykut’un iki oğlu 51 yaşındaki Afik Yaacov ve 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut’un da arandığı mahkemede vurgulandı. Mahkeme her iki firarinin de aynen babaları gibi Türkiye ve Portekiz pasaportlarının bulunduğunu açıklarken, konuyla ilgili Rum polisinin, İsrail ile iş birliği içinde olduğu da belirtildi.