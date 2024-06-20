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Taşkınköy'de kazı çalışmaları...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Taşkınköy’deki Çetin Başar Sokak’tan Şht. Kemal Ünal Caddesi’ne uzanan asfalt alanda 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar kazı çalışmaları yapılacağını duyurarak, bu güzergahı kullanacak araç sürücülerinin trafik levhalarına, uyarılarına ve yönlendirmelere uymalarını istedi.

Taşkınköy'de kazı çalışmaları...
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LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından projelendirilen “Elektrik Altyapı Geliştirme İşleri” kapsamındaki çalışmaların bugün başladığı kaydedildi.

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