Rusya bomba yağdırdı

Rus birlikleri, Ukrayna'ya büyük çaplı bir bombardıman başlattı. Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro'dan güneydeki liman kenti Odesa'ya ve başkent Kiev'e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerinin füze ve inansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda en az beş kişi hayatını kaybetti. Elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Ukrayna lideri Zelenski, bombardımanları "savaştaki en büyük saldırılardan biri" olarak nitelendirdi.

Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya Ukrayna'ya büyük çaplı bir hava bombardımanı başlattı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschk'in bildirdiğine göre, başkentin birçok bölgesindeki Rus hava saldırıları sonucunda enerji kesintileri yaşandı.

Birçok ev ve iş yerinde elektrik ile internet bağlantıları kesildi.

Klitschk dün, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'in bazı bölgelerinde su kaynaklarının da kesintiye uğradığını söyledi.

Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro'dan güneydeki liman kenti Odesa'ya ve başkent Kiev'e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerini hedef alan düzinelerce füze ve insansız hava aracı tespit ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andriy Sybiha da dün gerçekleşen Rus saldırısının Kiev'de bir hidroelektrik santralini hedef aldığını aktardı.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji üreticisi DTEK, saldırıların ardından acil elektrik kesintileri başlattığını bildirdi.

Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk, Dnipro ve Zaporijya bölgelerindeki yetkililerinin aktardığına göre Rus saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybının en az beş olduğu duyuruldu.

Sığınaklara girdiler

Yerel yetkililer, kuzeybatıdaki Lutsk kentinde patlamalar olduğunu bildirerek bir apartman bloğunun hasar gördüğünü ve olası kayıpları doğruladıklarını açıkladı.

Ukraynalı siviller bombardımandan kaçarak sığınaklara girdi.