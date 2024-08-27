‘Tam gün çalışılmalı’

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), bir devlet hastanesi, tam zamanlı ve verimli şekilde çalıştırılmadığı sürece acil servislerdeki yığılmaların önüne geçilmesinin imkansız olduğunu belirterek, çözümün, sağlıkta tam gün ve genel sağlık sigortasında saklı olduğunu belirtti.

Birlik Asbaşkanı Dr. H. İlker İpekdal yaptığı yazılı açıklamada, Tıp-İş’in, kamu hastanelerinin acil servislerindeki aksaklıkları gündeme getirdiğine ve bu aksaklıkların insan yaşamıyla ödenebilecek potansiyel taşıdığını özellikle vurguladığına işaret etti.

İpekdal, kamu acil servislerinde görev yapan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının görev zorlukları ve halkın bu acil servislerden aldıkları hizmetlerdeki aksamaların, kamu sağlık sistemindeki mevcut çarpıklığın sadece yüzeyde görünen kısmı olduğunu ifade etti.

Acil servislerin, hayatı tehdit eden sağlık sorunların çözülmesi amacıyla hizmet vermek üzere kurgulanmış birimler olduğunu kaydeden İpekdal, acil servislerin verimli çalıştırılabilmesi için, hastanenin poliklinikleri, yatılı servisleri, pratisyen ve uzman hekim kadroları, diğer sağlık personeli, laboratuvar ve görüntüleme olanakları gibi diğer sistemlere de verimli bir şekilde entegre olmaları gerektiğini belirtti.

