‘Halk rahat olsun’

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, son dönemde dünya gündeminde önemli bir yer tutan Maymun Çiçeği virüsü hakkında bilgi verdi.

Dünya sağlık örgütünün kapanmayı gerektiren bir durum olmadığını açıkladığını anımsatan Dinçyürek, abartmadan gerekli adımların atılacağını söyledi. Dinçyürek, “Maymun Çiçeği virüsü ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, ne hastalığı önemsememe gibi bir hataya düşmeyeceğiz, ne de gereğinden fazla abartarak gereksiz adımlar atmayacağız” dedi.

Özellikle yurtdışından gelenlere yönelik olarak havaalanında dağıtılmak üzere Maymun çiçeği hakkında bilgilendirici broşürler hazırlandığını kaydeden Bakan Dinçyürek, Covid 19 gibi sınır kapılarında testler yaparak teşhis edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Hastalığın yakın temas ve vücut sıvıları aracılığı ile bulaştığını anımsatan Sağlık Bakanı Dinçyürek, hijyenin önemine vurgu yaptı.

Bakanlık olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, şu an için hastalığın Türkiye’de de Güney Kıbrıs’ta da görülmediğini kaydeden Dinçyürk “Bizim ülkemizde de görülmedi ancak bu görülmeyeceği anlamına gelmiyor” dedi.

Aşı konusunda da bilgi veren Dinçyürek, Dünya Sağlık Teşkilatı’nın aşıyı yüksek risk grubundaki insanlara önerdiğini belirtti, aşı tedariki ve tedavide kullanılan ilaçların takviyesi konusunda çalışmalarının olduğunu söyledi.

Dinçyürek, “bu hastalığı ne olduğundan fazla abartacağız ne de görmezden geleceğiz. Gerekeni yapıyoruz. Halkımız müsterih olsun” dedi.

Projeler hayata geçiriliyor

Dinçyürek, ülkede sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Sağlıkta KKTC tarihinde hiç olmadığı kadar yatırımlar yapıldığını kaydeden Bakan Dinçyürek, Girne Hastanesi’nin yıl sonuna kadar bitmesinin beklendiğini, Güzelyurt hastanesinin ihalesinin son noktaya geldiğini, Pamuklu Hastanesi’nin ise ihaleye çıkma noktasında olduğunu söyledi.

Girne Askeri Hastanesi’nin de kendileri ile işbirliği halinde anavatan Türkiye’nin projesi olduğunu ve burada hasta bakmaya başladığını aktaran Dinçyürek “bu hastane de giderek kapasitesi artacak ve merkez hastanelerin üstündeki yükü alacak” dedi.

Ada genelindeki sağlık ocaklarının tek tek elden geçirildiğini, bunun yanında kendi döneminde iki yeni sağlık ocağının açıldığını anlatan Sağlık Bakanı, yeni projeler hakkında da bilgi verdi.

Tüm projelerin hayata geçmesinde en önemli unsurun istikrar olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında istikrar yakalandığını söyledi.