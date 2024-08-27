Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, siyasi istikrarı yakaladıklarını ifade ederek, "Onlar konuşuyor biz yapıyoruz" dedi. Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “çalışıyoruz, başarıyoruz, kararlıyız, sonuç odaklıyız” ifadelerini kullandı.
Başbakan Üstel, verdikleri sözleri tuttuklarını, projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Tüm sektörlerin daha da güçlendiği bir ülke için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Başbakan Üstel, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
Devam diyoruz çünkü;
İktidardayız, görev başında bizim hükümetimiz var, siyasi istikrarı yakalamış durumdayız, çalışıyoruz, başarıyoruz, kararlıyız, sonuç odaklıyız, yarım kalanları bitiriyor, başlattıklarımızı yarım bırakmıyoruz, tüm zorluklara göğüs gerecek kadar güçlüyüz, iyi düşünüyor öyle yola çıkıyoruz, yola çıktık mı geri adım atmıyoruz, çok söz vermiyoruz ama söz verdiğimizi de yapıyoruz.
Devam diyoruz çünkü;
On yıllardır yarım kalan pek çok projeyi başlatarak tamamlayan, yıllardır yapılmayan reformları gerçekleştiren, yıllardır yapılmayan yasaları yapıyoruz. Yeni ve büyük projelere imza atıyoruz...
Devam diyoruz çünkü;
Ulaştırma sorunlarını çözmüş, çevre yollarını tamamlamış, hastanelerini açmış, enerji sorununa köklü çözümler bulmuş, insanlarımızın alım gücünün giderek yükseldiği, refah seviyesinin daha da arttığı, tüm sektörlerin daha da güçlendiği bir ülke için çalışmaya devam ediyoruz.
Devam diyoruz çünkü;
Türkiye ilişkilerini karşılıklı güven ve saygıya dayalı şekilde en üst seviyede yürütüyoruz.
Devam ediyoruz çünkü;
Onlar konuşuyor biz yapıyoruz...
O yüzden; iktidarda devam, istikrarla devam..."
‘Çalışıyoruz, başarıyoruz’
Başbakan Üstel, siyasi istikrarı yakaladıklarını, ülkede birçok ilke imza attıklarını söyledi
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, siyasi istikrarı yakaladıklarını ifade ederek, "Onlar konuşuyor biz yapıyoruz" dedi. Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “çalışıyoruz, başarıyoruz, kararlıyız, sonuç odaklıyız” ifadelerini kullandı.
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YORUMLAR
Vatandaş - 32 saniye Önce
Bu haberleri yeni yeni duyuyoruz.Ama merak ettiklerimiz ve cevaplanmasını istediklerimiz var.....
Deniz kenarındaki, lebi derya araziyi kiralamak için kaç para ödendi?
Şaşmaz ailesi ile kardeşi Ali Üstel, bu arazi üzerinde bir yatırım planlaması yaptı mı?
Serdar Denktaş’ın iddia ettiği gibi arazi bedavaya alınıp, yabancı yatırımcılara yüksek bedelle
kiralama pazarlığı yapıldı mı?
Arazi şu anda kimin kullanımındadır?
Bilen varsa yazsın...
Çalışıyormuş ve başaracakmış gavvole..
Bir arazi düşünün, Üstel ailesi yıllardır üzerinde kavga ediyor. Bu kavga 2003 yılında başladı. Tam da seçim yasaklarının başlamasından bir gün sonra üstelik. UBP Milletvekili Ünal Üstel’in kardeşi Ali Üstel’in,14 Ekim 2003’te başlayan seçim yasaklarından tam bir gün sonra Esentepe’de “lebi derya” 110 dönümlük arazi yatırım için Üstel ailesine verildi.
Aradan geçen zaman dilimi 10 yıl.
Üstel, UBP’den DP’ye geçerken de, DP’den UBP’ye geri gelirken de hep bu arazi konuşuldu.Hatta, 2010 yılında “Küçük Kabinesi”ne girmeyi başaran Üstel’in, arazi üzerindeki tartışmaları bitirerek, kullanımını tamamen “Ali Üstel”e, yani kardeşine verdiği de konuşulanlar arasında. Uzun süre, bu araziye “Yatırım Geliştirme Ajansı” tarafından “yatırıma uygundur” belgesi alınmaya çalışıldığı da başka bir gerçektir.
Havadis, bu konuda 2009- 20012 yılları arasında 3- 4 kez haber yaptı.
Hiçbir açıklama gelmedi.
Ne Üstel ailesinde, ne YAGA’dan, ne de Başbakanlık’tan.
Arazi Esentepe’de…
110 dönüm…
Sık sık arazi ile ilgili dedikoduları dinledik, duyduk.
Haber Kıbrıs 08/07/2013
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