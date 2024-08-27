Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, siyasi istikrarı yakaladıklarını ifade ederek, "Onlar konuşuyor biz yapıyoruz" dedi. Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “çalışıyoruz, başarıyoruz, kararlıyız, sonuç odaklıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, verdikleri sözleri tuttuklarını, projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Tüm sektörlerin daha da güçlendiği bir ülke için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

Devam diyoruz çünkü;

İktidardayız, görev başında bizim hükümetimiz var, siyasi istikrarı yakalamış durumdayız, çalışıyoruz, başarıyoruz, kararlıyız, sonuç odaklıyız, yarım kalanları bitiriyor, başlattıklarımızı yarım bırakmıyoruz, tüm zorluklara göğüs gerecek kadar güçlüyüz, iyi düşünüyor öyle yola çıkıyoruz, yola çıktık mı geri adım atmıyoruz, çok söz vermiyoruz ama söz verdiğimizi de yapıyoruz.

Devam diyoruz çünkü;

On yıllardır yarım kalan pek çok projeyi başlatarak tamamlayan, yıllardır yapılmayan reformları gerçekleştiren, yıllardır yapılmayan yasaları yapıyoruz. Yeni ve büyük projelere imza atıyoruz...

Devam diyoruz çünkü;

Ulaştırma sorunlarını çözmüş, çevre yollarını tamamlamış, hastanelerini açmış, enerji sorununa köklü çözümler bulmuş, insanlarımızın alım gücünün giderek yükseldiği, refah seviyesinin daha da arttığı, tüm sektörlerin daha da güçlendiği bir ülke için çalışmaya devam ediyoruz.

Devam diyoruz çünkü;

Türkiye ilişkilerini karşılıklı güven ve saygıya dayalı şekilde en üst seviyede yürütüyoruz.

Devam ediyoruz çünkü;

Onlar konuşuyor biz yapıyoruz...

O yüzden; iktidarda devam, istikrarla devam..."

