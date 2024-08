‘Bize bir şey olmaz’

Ömer KADİROĞLU

İsrail-Hamas arasındaki savaşın devam etmesi ve Lübnan’a yönelik harekat nedeniyle ABD savaş gemisinin yanı sıra İngiltere ve Fransa’nın, Güney Kıbrıs’ta askeri hareketleri yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Kıbrıslı Rumlar bu durumu endişeyle izlerken, Kıbrıslı Türkler bu konuyu pek tartışmıyor. Hatta “bizi ilgilendirmez” diyenler çıkıyor.

Vatandaşlar, konuyla ilgili olarak Diyalog muhabirine şöyle konuştu:

Ne dediler?...

Turan İpek

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip ediyorum ve endişelerimiz vardır. Amerikan donanmasının geçtiğimiz günlerde Limasol’a gelmesi ile Kıbrıslı Rumların da savaşa katılma endişeleri vardır. Her an her şey olabilir. Kıbrıs’ın Kuzeyinde bu tür konuların konuşulmamasının sebebi insanların telaşa girmemesinden, ayrıca siyasilerin halkı düşünmediği tek dertlerinin koltuk olduğundan dolayıdır.”

Ahmet Özmenek

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip ediyorum. Savaş iyi bir şey değildir ve son zamanlarda Kıbrıs üzerinde önemli oyunlar oynanıyor. Şu anki gelişmeler bizim için önemlidir ve bizi de içine çekmek istedikleri durumlar vardır. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu konunun konuşulmamasının nedeni insanların geçim derdinde siyasilerin de gündemde kalma derdinde olmasından kaynaklanıyor.”

Fikret Arık

“Ortadoğu’daki gelişmeleri haberlerden takip ediyorum. Amerikan donanmasının Limasol’a gelmesi ile Kıbrıslı Rumların da savaşa katılma endişeleri var. Bu konuda endişeye düşmeleri normaldir çünkü Amerikan donanmasının Limasol’da gelmesi ve doğabilecek bir savaşa oradan müdahale etmesi Kıbrıs’ın tümünü savaşa sokmuş olacağından endişe duymaları normaldir. Bu konuların Kıbrıs’ın kuzeyinde konuşulmamasının nedeni nedir bilmiyorum ancak dikkat edilmesi gereken bir konudur.”

Ali Kahvecisoy

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip ediyorum. Amerikan donanmasının Limasol’a gelmesi ile Kıbrıslı Rumların da savaşa katılma endişeleri var ancak bizim bir savaşa dâhil olabileceğimizi düşünmüyorum. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu konunun konuşulmamasının nedeni bizimle ilgili bir şey olmamasıdır diye düşünüyorum ben de şahsen bir endişe yaşamıyorum.”

Mehmet Rıza

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip ediyorum. Amerikan donanmasının Limasol’a gelmesiyle Güney Kıbrıs’ın savaşa dahil olacağını sanmıyorum. Endişe yaşamıyorum. Bu konular biz de konuşulmuyor. Siyasilerimiz hangi konuyu ön plana çıkarmak isterse onu konuşuyor.”

Hüsrev Soyuer

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip ediyorum. Filistin’i artık silmek istiyorlar. İsrail’i kimse durduramıyor. Amerikan donanmasının Limasol’a gelmesi ile Kıbrıslı Rumları da savaş korkusu sardı. Rumlar zaten bu duruma dahildir çünkü orada İngiliz’in de Amerika’nın da üsleri var. O nedenle endişe yaşamaları normaldir. Ben şu anda bir endişe yaşamıyorum. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu konuların konuşulmamasının nedeni insanların rahat olmalarından kaynaklanıyor.”

Ergün Gürtav

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip etmiyorum. Beni ilgilendiren bir konu olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir endişe de yaşamıyorum. Elbette ki bir savaş olmasını istemiyoruz ancak olduğu zaman da tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu konunun konuşulmamasının nedeni insanların geçim derdinde olması ve çevresinde olanları görmemesinden kaynaklanıyor.”

İbrahim Palmer

“Ortadoğu’daki gelişmeleri takip ediyorum. Amerikan donanmasının Limasol’a gelmesi ile Kıbrıslı Rumların da savaşa katılma korkusu var ancak ben aynı fikirde değilim. Savaşın artık mümkün olmadığını sadece gövde gösterileri yaptıklarını düşünüyorum. Kıbrıs’ın kuzeyinde bu konuların konuşulmamasının Türkiye’nin güvencesinden kaynaklandığını düşünüyorum.”