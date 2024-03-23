Rusya şokta

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binasında patlama yaşandığı bildirildi.

Rus Federal Güvenlik Servisi saldırının ardından 40 ölü, 100'ün üzerinde yaralı olduğunu duyurdu. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Tüm dünya, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." açıklamasını yaptı. Zaharova, ABD'nin terör saldırısıyla ilgili bilgisi varsa Moskova'ya iletmesi gerektiğini ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.

Makineli tüfeklerle saldırdılar

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu binada patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu bildirildi.

Binada çıkan yangın helikopterle söndürülmeye çalışılırken, binanın çatısının çöktüğü bilgisi verildi.

Rus Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada ilk verilere göre konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

RIA Novosti haber ajansı, savaş kıyafeti giymiş 4 kişinin makineli tüfeklerle ateş açtığını ve saldırganların olayın ardından kaçtıklarını belirtti.

Saldırıyı DAEŞ üstlendi

AFP, saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu.

Putin saldırı hakkında bilgilendirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.

Moskova alarmda

Olay yerine 70'ten fazla ambulans ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den de ilk açıklama geldi. Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen Sobyanin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Sobyanin hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin de iptal edildiğini kaydetti.

Medvedev: Ölüme ölüm

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

Bazı ülkeler Rusya’daki vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna: Saldırıyla ilgimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

John Kirby, olayın "korkunç bir silahlı saldırı" olduğunu ve saldırının kurbanlarına başsağlığı dilediklerini ancak olayla ilgili bir değerlendirme yapabilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Saldırının Ukrayna ile bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok, ancak haberler henüz çok yeni. Buna bakacağız, ancak daha ilk saatte bu Ukrayna ile bağlantılı gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın." yorumunu yaptı.