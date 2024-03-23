Üç boyutlu çekim yapıyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesine en son teknolojiye sahip yeni bir tomografi cihazının kazandırıldığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, Gazimağusa Hastanesini ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Dinçyürek, “Yeni bir tomografi cihazını hizmete sokmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Birkaç ay önce yapacağımızı açıklamıştık. Bugünse hizmete başlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Yeni cihazın özelliklerine değinen Dinçyürek, “Çok daha kısa sürede çekim yapabilen, Periferik Anjiyo ve üç boyutlu çekim yapabilen bir tomografi cihazını hizmete sunuyoruz. Bu cihazla hastalara daha kaliteli hizmet verebileceğiz.” dedi.

Dinçyürek, yeni tomografi cihaz bedelinin yaklaşık üç yüz bin euro kadar olduğunu ifade ederek, Mağusa Devlet Hastanesinin daha da geliştirileceğini söyledi.

Maraş bölgesine yeni sağlık merkezi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesine kazandırılan yeni tomografi cihazının yanı sıra, Maraş bölgesinde 1000 metrekarelik yeni bir sağlık merkezi için son aşamaya geldiğini ve yakında inşaatına başlanacağını duyurdu.

Bakan Dinçyürek, bununla birlikte, Yeni Girne Hastanesinin de bitiş aşamasına yaklaştığını, Güzelyurt Hastanesi için ihaleye çıkılacağını, Lapta Sağlık Merkezinin de büyütülerek, genişletilerek yenileceğini ifade etti.

Servislerde iyileştirilmeye gidilip, hasta ve hasta yakınını en iyi şekilde memnun edecek, insan odaklı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Dinçyürek, ayrıca ambulans ağının geliştirilmesi, yasal düzenlemeler ve e-sağlık sistemlerinin devreye sokulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kalfaoğlu: Projeler hızla ilerliyor

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Kalfaoğlu da yeni tomografi cihazına sahip olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hastanenin 3’üncü basamak hizmet verecek duruma doğru ilerlediğini belirterek, göreve geldiği günden bu yana Bakan Dinçyürek’in projelerin hızla ilerlemesine destek verdiğini, bu konuda kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.