9 ayda bitirilecek

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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarını yerinde inceledi. 9 ayda bitirilmesi öngörülen projeyle kanalizasyon sorununa çözümün yanı sıra belediyeye ekonomik olarak da katkı sağlanması hedefleniyor.

İnceleme sırasında TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Erol Öz ile diğer yetkililer de hazır bulundu. Belediye Başkanı Amcaoğlu, Büyükelçi Feyzioğlu ve Proje Mükellefi Doğuş Ekenoğlu incelemenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanıyla hayata geçtiğini belirtti.

Bölgede hızlı bir nüfus artışı ve yapılaşma olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kanalizasyonun en önemli sıkıntıların başında geldiğini söyledi.

23.5 milyon TL’lik kaynak

Amcaoğlu, kent için Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesi, Yenikent Park Projesi, Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesi ve Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi ile birlikte 23.5 milyon TL’lik kaynak sağlandığını kaydetti.

Alayköy’deki iki derslik projesinin bitmek üzere olduğunu ifade eden Amcaoğlu, sadece klima, masa, sandalye ve akıllı tahta eksikliklerinin kaldığını, betonarme yapıyı tamamladıklarını söyledi.

Yılmazköy Mezarlık Projesi ve Damla Sokak’taki park projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarına başladıklarını, ilerleyen günlerde de Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesinin hayata geçeceğini kaydetti. Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesi ihalesinin ise devam ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Feyzioğlu: KKTC kalkınacak

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu’nun güzel işler yaptığını belirterek, konuşmasına başladı.

“KKTC kalkınacak, kalkınma yoluna girmiştir. İvmesi de artarak devam edecektir” diyen Feyzioğlu, bu kalkınmada yerel yönetimlerin en önemli paydaşlardan biri olduğunu söyledi.

TC ile KKTC’nin el ele olduğunu, kalkınmanın da el ele gerçekleştirildiğini ifade eden Feyzioğlu, “Biz de belediye, siyasi parti ayrımı yapmaksızın projesi olan, uygulanabilir proje getiren, ‘halkın ihtiyacını çözecek projem var’ diye önümüze koyan belediyelerimize her türlü desteği veriyoruz” dedi.

TC ile KKTC arasındaki 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde belediyelere 190 Milyon TL kaynak ayrıldığını hatırlatan Büyükelçi Feyzioğlu, bu kaynağı, projesi olan, iş takibini yapan, ihalesini zamanında açtıran, kendini ortaya koyan, başarısını gösteren belediyelere büyük bir mutlulukla verdiklerini kaydetti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi İnşaat Mühendisi, Proje Mükellefi Doğuş Ekenoğlu ise, projeyle ilgili teknik bilgileri paylaştı.