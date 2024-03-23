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“Bu yaz tamamen içme suyu dâhil susuz kalabiliriz”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği açıklamasında, “Bu yaz tamamen içme suyu dâhil susuz kalabiliriz” dedi

“Bu yaz tamamen içme suyu dâhil susuz kalabiliriz”
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Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, su tüketimini azaltacak önlem alınmadığı takdirde yaz aylarında su sıkıntısı yaşanabileceğini ileri sürdü.
Dayıoğlu, Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Önlemler alınmadığı takdirde bu yaz tamamen içme suyu dâhil susuz kalabiliriz. Bu gibi sorunları çözmek belediyelerin sorumluluğundadır.” dedi.
Pek çok ülkede yaşanan su kıtlığının, yer altı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini öncelikli ihtiyaç haline getirdiğini kaydeden Dayıoğlu, hükümet ve belediyelerin su kaynaklarının daha verimli kullanımı için önlemler alması, icabı halinde su kesintisi yapması gerektiğini ifade etti. Dayıoğlu, yer altı su kaynaklarının bazı bölgelerde kontrolsüz kullanımı ve yanlış yönetilmesi nedeniyle ya tüketildiğini ya da kirletildiğini kaydetti.

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Hasan Nuri
Hasan Nuri - 23 dakika Önce

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