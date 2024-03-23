Sıkıntılar çözülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını belirterek ''Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur.'' diye konuştu.

31 Mart'taki yerel seçimlere 9 gün kala, seçim meydanları hareketlendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük ve Çankırı'da düzenlenen mitinglerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk adresi Karabük'tü. Karabük'ün geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 62'yi aşan, cumhurbaşkanlığında ise yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği destek için vatandaşlara teşekkür etti. "Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Bunun için önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde ötekilerden bir farkımız kalmaz. Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üzerine bir de asrın felaketi 6 Şubat depremleri bindi. Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır. Sadece bu yıl için deprem bölgesine bir trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkanlarını, milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz."

Azimle ve sabırla…

Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttülerse, önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüterek bunu başaracaklarını ifade eden Erdoğan, azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyecekleri hiçbir meselenin olmadığını kaydetti. Ramazan Bayramı gelmeden, 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak kutlayacaklarını söyleyen Erdoğan, seçim dönemlerinin, her kademede yöneticilerin belirlendiği demokrasi şölenleri olmasının ötesinde anlamlara sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük mitingi sonrası Çankırı'ya geçti.



Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 09:24