Çözüm istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB Zirve Toplantısı için gittiği Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer AB liderleriyle görüştü.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Hristodulidis görüşmede, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların endişelerinin, üzerinde uzlaşılmış çerçeve dahilinde, müzakere masasında giderilebileceği” görüşünü iletirken, Guterres ise, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in kendisini sürekli bilgilendirdiğini belirtti.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Guterres’in görüşmede “müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına bağlılığını ve temsilcisi Holguin’in çalışmalarına yönelik desteğini” ifade ettiğini söyledi.

Letimbiotis’e göre, Guterres görüşmede ayrıca Holguin’le sürekli temas halinde olduğunu ve Holguin’in kendisini sürekli bilgilendirdiğini de vurguladı.

Hristodulidis'in ise görüşmede, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması çabalarına bağlılığını ve olumlu ortama katkı koyacak yapıcı tutum sergilemeye devam edeceklerini” vurguladığını söyleyen Letimbiotis, Rum liderin ayrıca, “Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların tüm endişelerinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinde uzlaşılmış çerçeve içerisinde giderilebileceği” iddiasını da Guterres’e ilettiğini belirtti.

Habere göre, Hristodulidis görüşmede Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım girişimine de değinerek, BM’nin bu girişimdeki rolünün önemine vurgu yaptı.