Sorunlar aktarıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Brüksel’de Avrupa Komisyonu yetkilileri ile temaslarda bulundu.

Verilen bilgiye göre KTSO, 19-20 Mart tarihleri arasında Brüksel’e bir ziyaret yaptı. Ziyaret, KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci başkanlığında yapıldı. Ziyarette, Bahçeci’ye KTSO Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu eşlik etti.

Toplantıya, Avrupa Komisyonundan, Yapısal Reform Destek Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Direktörü Mario Nava, Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve beraberindeki heyet katıldı.

Toplantıda, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaret hacminin artmasına dair KTSO ile ortak çalışmalar, sanayiye yönelik AB destek programları, Güney Kıbrıs ile banka para transferinde yaşanılan sorunlar, Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) tescili ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticareti ile gündemde bulunan diğer konular ele alındı.

KTSO Asbaşkanı Bahçeci, yapılan görüşmelerin “gayet verimli” geçtiğini ifade ederek, Avrupa Komisyonu ile diyaloğun sürdürülerek görüşülen konularda ilerleme kaydedileceğine inancını bildirdi.

Açıklamada, “Komisyon heyeti tarafından da, KTSO ile iş birliklerinin devamının sağlanarak ilerleme kaydedilmesi için çaba gösterileceğinin ifade edildiği” kaydedildi.

Ziyaretler, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu’ndan oluşan heyetle birlikte yapıldı.