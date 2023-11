Saldırıların dozu arttı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyine yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Kentin en önemli sağlık tesislerinden Endonezya Hastanesinin yakınlarına çok sayıda bomba düşerken büyük panik yaşandı. Yemen ve Irak'taki İran destekli güçlerse Gazze bombardımanına yanıt olarak ABD üslerine drone ve füze saldırısı düzenledi.

Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çatışmalara her gün 4 saat ara vereceğini duyurmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları hız kesmeden sürüyor.

İsrail ordusu akşam saatlerinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Hedeflerden biri kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesiydi. Hastanenin önünde peş peşe bombalar patladı. Bahçesinde kurulan çadırlara yüzlerce kişinin sığındığı hastanede büyük panik yaşandı. Saldırılar, çatışmalara insani amaçlarla her gün 4 saat ara verileceği açıklamasından sonra geldi.

Bombardıman devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze'de "uzun bir savaşa hazır olduklarını" duyurdu.

Hamas’ın Gazze’deki tünellerde olabilecek İsrailli esirlere zarar vermeden bu noktalara girme veya tünelleri yok etme meselesiyle güvenli bir şekilde başa çıkmanın zorluğuna dikkat çeken Gallant, "İsrail ordusu, tünellerle başa çıkmak için yeni yöntemler kullanmaya başladı. Bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar." dedi.

"7 Ekim baskınına karışan her Filistinliyi bulacağız"

Gallant, "7 Ekim saldırılarına katılan her Filistinliye ulaşacaklarını söyleyerek, bunun “bir ay, bir yıl, hatta yıllar alabileceğini” kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çalışmalara da değinen Gallant, İsrail’e zarar vermeye çalışan Hizbullah’ın “darbe üstüne darbe aldığını" belirtti.

İsrailli Bakan, İsrail Hava Kuvvetlerinin Lübnan’dan gelecek her türlü tehdide karşı da hazır olduğunu sözlerine ekledi.