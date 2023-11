Dayanışmayla aşabiliriz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirvesi’ne katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Toplantısı, üye ülkelerin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonu dayanışmayla aşabileceklerine inanç belirterek, her alanda iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, EİT üyesi ülkelere dağıttığı metinde özetle şunları kaydetti:

“Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanları, Sayın Genel Sekreter, Değerli katılımcılar,

Sizleri Kıbrıs Türk Halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve şahsım adına canı gönülden selamlıyorum.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

İlk olarak Gazze’de sivillere karşı devam etmekte olan şiddettin bir an önce durması ve orada yaşanan insanlık dramının sona ermesinin önemine vurgu yaparak sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli Devlet ve Hükümet Başkanları,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın vizyon 2025 hedeflerine tamamen bağlıdır. Bilindiği gibi, Devletimiz 1992 yılından beri, örgütün faaliyet ve etkinliklerine katılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gözlemci statüsünü kazandığı 2012 yılından bu yana, örgütün çalışmalarına katkı koyabilmeye yönelik olarak aktif şekilde elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.

Bu kapsamda vizyon 2025'te belirtilen, ticaret, ulaştırma ve bağlantı, enerji, turizm, ekonomik büyüme ve verimlilik, sosyal refah ve çevre konularında işbirliği alanlarına katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bunların yanında yükseköğretim kurumlarımız da kardeş üye devletlerle işbirliği alanları oluşturmaya hazırdır.

Teşkilatımızca öngörülen reform çalışmaları çerçevesinde gözlemci üyeliğin kalıcı hale getirileceğini umuyor ve güveniyoruz.

Teşkilatımızın hak ve yükümlülükleri uyarınca, şimdi olduğu gibi, gözlemci üyelerin her toplantıya Daimî Temsilciler Konseyi’nin onayına ihtiyacı olmadan iştirak edebilmesinin EİT içi ilişkilere de olumlu katkıları olacağına inanıyorum.”