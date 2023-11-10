Farklı bir eylem oldu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) çocukların, tüm sendikaların, kurumların, çevrenin, toplumsal yapının, sağlık ve eğitimin tehdit altında olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve miting düzenledi. Öğretmenler Meclis ve Bakanlık önünde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu istifaya davet ederken, temsili "çamura batmış" makam yerleştirerek makamın açılışını yaptı.

Pankart ve dövizlerle sendika genel merkezinden saat 15.00'te hareket eden eylemci öğretmenler, düdükleri ve başlarına taktıkları huni ve koruyucu kasklarıyla saat 15.30'da Meclis önüne geldi, "Lâik ve Demokratik Eğitimden Vazgeçmeyeceğiz", "Devlet Okullarını ve Çocuklarımızı Sahipsiz Bırakmayacağız", "Eğitime ve Öğretmene Yapılan Saldırılara Asla İzin Vermeyeceğiz" pankartları taşıdı, konuşmalarıyla hükümet politikalarını eleştirdi, düdükle protesto etti.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı önüne giden eylemciler buraya temsili konteyner "makam odası" getirerek üzerini de Bakan Nazım Çavuşoğlu'nun resimleriyle süsledi. Daha sonra konteyner önüne toprak ve suyla çamur yapan öğretmenler "çamur içinde kalmış konteyner" makamının açılışını yapması için Çavuşoğlu'na çağrıda bulundu.

Eylemde öğretmenlere bazı siyasi parti, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve veliler de destek verdi.

Öğretmenlerin eylemi müzik ve danslarla sonlandırıldı.

3 Müdür, 23 Müdür Muavini, 18 öğretmen eksik

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 3 müdür, 23 müdür muavini, 18 öğretmen eksikliğinin sürdüğünü dile getirdi, Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi.

Eylem, öğretmen eksikliği nedeniyle haftada 317 ders saatinin boş geçtiğini belirterek, Eğitim Bakanını istifaya davet etti.

Eylem, kadro eksikliği olan okulların listesini de verdi.

