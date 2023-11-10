Oy çokluğu sağlandı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, dün saat 11.45’te toplandı.

Komitede dün 313 milyon 016 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı ve ardından 336 milyon 798 bin 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alındı. Her iki bütçe de oy çokluğu ile onaylandı.

Komite toplantısına, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, komite üyeleri ile bürokratlar katıldı.

Komitede ilk olarak 313 milyon 016 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınmaya başladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçenin genel görüşmesi esnasında bir tartışma çıktığını ifade ederek, dünkü tartışmadan sonra hem Sayıştay, hem Maliye Bakanlığı eski müsteşarlarıyla ve ilgili bürokratlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bütçe kitapçığında 9 aylık gerçekleşme üzerinde artı 3 aylık da tahminleri içerecek verilerle bütçe kitapçığının hazırlandığını, onunla ilgili tabloların da paylaşıldığını ifade eden Berova, ek bütçe geçirildikten sonra bu bütçeye yoğun bir tempoyla hazırlanıldığını kaydetti.

Bütçenin özel bir yasa tasarısı olduğuna işaret eden Berova, Meclis Genel Kurulu’ndan onaylanan her yasa Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanırken sadece bütçenin Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilme hakkı bulunmadığını anımsattı.

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 313 milyon 16 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite verilen kısa aranın ardından 336 milyon 798 bin 600 TL olarak öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesini ele aldı. Cumhuriyet Meclisi’nin 336 milyon 798 bin 600 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

