Aralıksız sürecek

CHP milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in duyurduğu TBMM'de oturma eylemini başlattı. Milletvekilleri, Meclis'te koltuklarında oturarak ve ellerini masaya vurarak Yargıtay’ın AYM kararına tepkilerini gösterdi.

TBMM'deki eyleme katılan Özgür Özel, yaptığı açıklamada "Yargı içinde bir klik anayasaya kafa tutuyor. CHP Grubu bu eylemi aralıksız sürdürecek" dedi. Meclis’te danışma kurulu toplantısının yapılmayacağı açıklandı. Karar sonrası CHP lideri Özgür Özel, eylem kararı aldıklarını açıklamıştı. CHP’li vekiller eyleme başladı. Milletvekilleri, Meclis’te koltuklarında oturarak ve ellerini masaya vurarak tepkilerini gösteriyor. Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li vekillerin sürdürdüğü eyleme destek verdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi: * “Yargı içinde bir klik anayasaya kafa tutuyor. Danışma Kurulu neden toplanmadı? CHP Grubu bu eylemi aralıksız sürdürecek. Bu darbe girişimine karşı direnmeliyiz.”

Cemal Enginyurt'tan destek

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin eylemine destek verdiklerini belirterek, “Yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren, CHP'nin TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemini destekliyoruz. Sen ben yok,biz varız. Haksızlığa karşı direneceğiz” dedi.