Ekiplerin hazırlık seviyesi denendi

Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023’ün seçkin gözlemci günü, dün Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde yapıldı.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri, TC Jandarma Genel Komutanlığı ekibi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihkâm Savaş Taburu ekibi, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ekibi, Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ekibi, Sivil Afet Timi Derneği (SAT) ekibi, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile icra edildi.



Hazırlık seviyesi denendi

Tatbikat ile ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denendi, bu gibi hallerde ülkeye gelecek yardım kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, Afet ve Acil Durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak hedeflendi.

Merkez üssü Girne açıklarında richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde, deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, şu faaliyetler icra edildi:

“Enkaza müdahale, akaryakıt yangınına müdahale, kuyu kazası kurtarma, duman dolu odadan kurtarma,kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdidi uygulaması, denize düşen araçtan kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, deniz kirlenmesine müdahale, helikopter ile denize düşen yaralı kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi, şüpheli pakete müdahale, atlama yatağı ile kurtarma, sedye ile indirme,tünel ile üst kattan kurtarma, altyapı tamir çalışmalari, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, tırmanma motoru kullanılarak binaya çıkma ve aşağıya köprü kurma,yola devrilen ağaca müdahale.”



Kimler katıldı

Tatbikata Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, siyasiler, çeşitli kurum kuruluş temsilcileri, ve halk katıldı.