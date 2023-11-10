Şiddet mağdurları arttı

Sosyal Hizmetler Dairesi istatistiklerine göre, 2018 yılında 7 kadın adli yardım başvurusunda bulunurken, yıldan yıla rakamlar arttı. İstatistiklere göre; 2019 yılında 55 kadın, 2020 yılında 37 kadın, 2021 yılında 67 kadın, 2022 yılında 105 kadın ve 2023 yılında, Ocak- Eylül ayı arasında 121 kadın adli yardım desteği için başvuruda bulundu.

Şiddet mağduru kadınlara yardım etmek için 2018 yılında yürürlüğe giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında ekonomik gücü yetersiz şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmesine yönelik imzalanan iş birliği protokolü uzatıldı.

2018 yılından beri yürürlükte olan protokol; şiddete, cinsel sömürüye veya istismara maruz kalan, boşanma davası açmak için yeterli maddi imkanı bulunmayan kadınlara; koruma emirlerinin alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ve onayıyla ücretsiz adli yardım desteği sağlanmasına imkan tanıyor.

Adli yardım desteği kapsamında, ekonomik gücü yeterli olmayan şiddet mağduru kadınlara Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası kapsamında yapılan koruma emri başvuruları, istidaları ve boşanma davaları hususunda hukuki destek veriliyor.

Adli yardım desteğine nasıl başvurulabilir?

Adli yardım desteği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Şubelerine başvurarak ya da Bakanlık sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.

Bilinçli olmalıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu şiddete, cinsel sömürüye ve istismara maruz kalan kadınlara, koruma emri alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için protokol kapsamında beş yıldan beri destek verildiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konusunda toplumun daha duyarlı ve bilinçli olmasının önemli olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, "Bakanlık olarak amacımız yalnızca şiddetin son aşamasında çalışmalar yapmak değil, şiddete neyin sebep olduğuna dair çalışmalar yaparak şiddetin önüne başından geçmek için sivil toplum örgütleriyle her türlü iş birliğini daha da ileriye taşımak olmalıdır” şeklinde konuştu.