La Joya Perla Residences & Beach Resort satışta

Amerika’daki inşaat sektöründe yaptığı başarılı faaliyetlerinden sonra 2023 yılının ilk yarısında ülkemizde Ozan Dökmecioğlu tarafından kurulan DND North Cyprus, “DND ile Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta” sloganı ile gayrimenkul sektörüne hızlı bir şekilde adım attı.

DND Kuzey Kıbrıs, kısa sürede dördüncü projesi olan La Joya Perla Residences & Beach Resort’u 1 Kasım 2023 itibarı ile satışa sundu. Kuzey Kıbrıs’ta lüks yaşamı gerçek anlamda üst seviyeye taşıyacak olan La Joya Perla, İskele’de Bahçeler bölgesinde inşa edilecek.

İnşaatına 2024 yılının Mayıs ayında başlanacak olan La Joya Perla’da anahtar teslimi ise 2026 yılının Kasım ayında gerçekleşecek. Toplam 384 konuttan oluşan projede 2+1, 1+1 ve stüdyo tipi lüks daireler yer alacak. Her günün tatil gibi hissedildiği bir yaşam sunmanın hedeflendiği La Joya Perla’da hem yetişkin hem de çocukların ihtiyaçlarının yanı sıra yaşama mutluluk katacak unsurlar yer alacak.

DND Kuzey Kıbrıs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu, “DND olarak, kısa bir sürede Kuzey Kıbrıs’taki dördüncü projemiz olarak Bahçeler, İskele'de elverişli bir konumda yer alan prestijli konut projemiz La Joya Perla Residences & Beach Club'ı satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Olağanüstü tasarımı, sunduğu olanaklar ve konumu ile öne çıkan 384 iki katlı üniteden oluşan seçkin kompleksimizde yıl boyunca lüks ve rahat bir yaşam vaad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DND Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu ayrıca, müşterilerin büyük çoğunluğu yabancı kökenli olduğundan, adaya, Kıbrıs kültürüne, Kıbrıs insanıyla entegrasyonuna şirket olarak büyük önem verdiklerinin ve bu konuda çok güçlü bir rol oynayacaklarının altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 09:31