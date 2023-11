Üretici mağdur edildi

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) bugün Dipkarpaz, Kumyalı ve İskele’de harnup alımına başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Üreticilerimizden elinde kalan harnubun değerlendirmesi için TÜK ilk kez harnup alımı gerçekleştirecektir. Dipkarpaz, Kumyalı ve İskele’de bulunan alım noktalarında harnup alımı yapılacak.

Alımın 10 TL/Kilogramlık kısmı Toprak Ürünleri Kurumu tarafından, 10 TL/Kilogramlık kısmı ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından sübvanseye edilerek ödenecek.”

Alas: TÜK ilk kez harup alımı yapacak

Halkın Partisi Genel Sekreteri ziraat yüksek mühendisi Turgut Alas, harnup alımı konusunda Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın tam bir beceriksizlik sergilediğini savunarak, Binboğa’nın daha önce verilen onca söze rağmen asli görevlerini yerine getiremez hale geldiğini ve sonuçta da üreticilerin mağdur edildiğini kaydetti.

Alas yazılı açıklamasında, 31 Ağustos’ta Binboğa Ltd. yetkililerinin yaptıkları açıklamada her yıl olduğu gibi bu yıl da harnup üreticisinin yanında olduklarını, üreticinin yanında dimdik durmaya devam edeceklerini ve Binboğa’nın kuruluş amacı gereği harnup üreticisinin zarar etmesine izin vermeyeceklerini söylediklerini hatırlattı.

Bugün gelinen noktada, harnubun Binboğa Ltd. tarafından değil de Toprak Ürünleri Kurumları tarafından satın alınacağı açıklandığına işaret eden Alas, şunları ekledi:

“Altı ay önce, partizanca geçici işçi istihdamı yaptığı, yine yandaşlara 400 bin TL’lik yem dağıtıldığı gibi sebepler nedeniyle KOOP-SEN ile kriz yaşayan Binboğa’nın bugün harnubu satın alacak parayı bulamaması abesle iştigaldir. Kaynakları doğru yerde kullanmak yerine siyasi menfaat için kullananların Binboğa’yı getirdiği durum içler acısıdır.

Kendilerinin de vurguladıkları “kuruluş amacını” yerine getirememiş, verdiği sözleri tutamamış olan Binboğa, tarihte bir ilki yaşatmış TÜK’ün ilk kez harup alımı yapmasına sebep olmuştur.”

Alas açıklamasında, hükümeti “gayrimeşru ve iş bilmez” olarak niteledi ve bu hastalığın Binboğa’ya da geçtiğini savundu.