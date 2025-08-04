Savaş, korku, çaresizlik

İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Gazze’deki Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım dağıtım noktasına gitti. Filistinliler, sınır kapısı üzerinden giriş yapan ve bölgede dağıtılan kısıtlı miktar-daki un ve bebek mamasına ulaşabilmek için yoğunluk oluşturdu. Genç –yaşlı onlarca kişi uzun süren yürüyüşün ardından birer çuval un alabildi.

Açlığa mahkum edilenleri oluşturduğu insan konvoyu çaresizliği gözler önüne sererken, İsrail’in yardım noktalarına giden Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Yardım alabilmek için bekleyenleri öldürüyorlar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı.

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.