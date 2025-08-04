Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu, Rusya’ya karşı nefret söyleminde bulunan Batılı liderler listesine dahil ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Mart 2024’te Estonya Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna savaşı hakkında söyledikleri, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun ise “Türk işgal ve istilası” nedeniyle Güney Kıbrıs’ın çektiği sıkıntılara atıfta bulunarak insan haklarının ve uluslararası hukukun çiğnendiğinden söz etmesi nedeniyle, “Rusofobi” olarak nitelendirildiklerini yazdı.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde Hristodulidis ve Dimitriu’nun açıklamaları “Batılı ülkelerin yetkililerinin Rusya'ya ilişkin nefret söylemi kullanan açıklamalarına örnek”' şeklinde yansıtıldı.

