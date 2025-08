‘Geçmiş üzerinde konuşulmalı’

Kıbrıs’taki görev süresi dolan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gü-cü Misyon Şefi Colin Stewart, Rum basınına yaptığı açıklamada, iki toplum arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Stewart, her yıl binlerce insanın geçiş noktalarından geçtiğini ve olay yaşanmadığını, birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum arasında ilişkilerin sürdüğünü, temas kurduklarını, siyasi konular-da faklı görüşlerde olsa da aralarında düşmanlığın bulunmadığını belirtti.

Stewart açıklamasında ayrıca Kıbrıs’ta her iki tarafın acı çektiği olgusunun gerçek olduğuna dikkati çekerek yapılması gereken çok işin bulunduğunu, geçmiş üzerinde daha çok konuşulma-sı gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’a baktığı zaman her iki tarafta da “biz doğru taraftayız diğeri yanlış” düşüncesinin ha-kim olduğunu söyleyen Stewart bunun da liderler için bir çerçeve oluşturduğunu ve uzlaşmaya varmaları yönünde büyük sorunlar yaratmasına neden olduğunu, çözümün sağlanamadığını belirtti.

İki devlet senaryosu yok

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Mis-yon Şefi Colin Stewart ile yaptığı söyleşiyi “Colin Stewart’tan Net Mesaj; İki Devlete Dair Her-hangi Bir Senaryo Yok” başlığıyla aktardı.

Habere göre geniş kapsamlı söyleşisinde Stewart, “Kuzey'in, uluslararası bir toplum tarafından tanınmış bağımsız bir devlete dönüşeceğine dair bir herhangi bir senaryonun bulunmadığını” belirtti.

Çözümsüzlüğün barındırdığı tehlikenin “Kuzey'in, Türkiye’ye benzer statüde fiili bir bölgeye dönüştürülmesidir.” şeklinde konuşan Stewart, “Kıbrıslı Rumların en büyük kabusunun ise Tür-kiye ile ortak sınıra sahip olmasıdır” ifadesini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin, iki kesimli iki toplumlu federasyonu görüşmeye geri döneceği şeklindeki iyimserliğini dile getiren Stewart, 2017’ye kadar olan çalışmanın da boşa gitmediğini söyledi.