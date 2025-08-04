Tarımda verim artacak

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (TAE), tarımda suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yüzey altı damla sulama sistemine ilişkin deneme çalışmaları başlattı. Güzelyurt İstasyonu’nda kurulan deneme parselleriyle sistemin KKTC koşullarındaki verimliliği test edilecek.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin finansmanıyla, TAE, Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülüyor.

Güzelyurt’taki denemelerde, üç parselde farklı oranlarda sulama yapılacak. Bu kapsamda bir parsele su ihtiyacının yüzde 80’i, diğerine ise yüzde 60’ı uygulanacak. Narenciye bahçelerinde yüzeyin 25-30 santimetre altına, ağacın her iki tarafına borular yerleştirilerek uygulama yapılacak.

Yüzey altı damla sulamanın buharlaşma yoluyla oluşan su kaybını ortadan kaldırması bekleniyor. De-nemelerde meteorolojik veriler, toprak nemi ve bitki ihtiyacı birlikte değerlendirilerek sulama planla-nacak.

Yıldırım, üreticilere 7 yıl garanti verdi

TAE Müdürü Cem Karaca, iklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarındaki azalmaya dikkat çekerek, ba-kanlık olarak yeni teknolojilerin üreticiye sunulmadan önce ülke koşullarında test edildiğini vurguladı. Karaca, projenin bu çerçevede hayata geçirildiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım ise dünyada kullanılabilir suyun yüzde 75’inin tarımda kullanıldığını anımsattı. Su kaynaklarının kısıtlı, yağışların ise düzensiz olması nedeniyle su tasarrufunun zorunlu hale geldiğini kaydeden Yıldırım, Türkiye’de yapı-lan benzer çalışmalarda yüzey altı sulamanın yüzde 15 su tasarrufu sağladığını ifade etti.

Yıldırım, sert sularda boruların tıkanma riski bulunduğunu ve bu riske karşı belirli aralıklarla borulara asitli temizlik işlemi yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca toprakta tuzluluk izleme çalışmalarının da planlandığını belirten Yıldırım, bu amaçla 1.5 metreye kadar nem ölçümü yapabilen cihazların kullanı-labileceğini aktardı.

Çok yıllık meyve ağaçlarında yüzey altı sistemlerin yaygınlaştırılmasını öneren Yıldırım, tek yıllık bitki-lerde ise sulama borularının tarımsal faaliyet sırasında zarar görme riskine dikkat çekerek temkinli olunması gerektiğini belirtti. Sistemin maliyetinin, yüzeyden damla sulamaya göre üç kat fazla oldu-ğunu dile getiren Yıldırım, üreticilere 7 yıl garanti verildiğini söyledi.

