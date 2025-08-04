Şarkılarıyla mest etti

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel’in bünyesinde bulunan Letafet’te geçen cumartesi gecesi sahne alan Korhan Saygıner müzikal şöleni sundu.

Şıklığı, enerjisi ve repertuarıyla sevenlerine müzik dolu dakikalar yaşatan Saygıner, bir kez daha “bu sahne benim” dedi.

Gecenin açılışını duygusal bir dokunuşla yapan sanatçı, “Sude” adlı parçasıyla sahneye çıkar çıkmaz izleyenleri mest etti. Ardından sırasıyla söylediği “Yalnızlık Senfonisi”, “Dilek Taşı” ve “Zalim” gibi klasik-lere kattığı modern dokunuşlar ise adeta nostaljiyle günümüzü buluşturdu.

Saygıner’in bu parçaları kendi tarzında yeniden yorumlaması, salonda bulunan konuklardan dakika-larca süren alkışlarla karşılandı. Her notada duygu yüklü bir hikâye anlatan sanatçı, güçlü yorumuyla adeta sahnede devleşti.

Gece ilerledikçe sahnedeki tempo da giderek arttı! Korhan Saygıner’in hareketli parçalarıyla salon ade-ta bir dans pistine dönüştü. Misafirler, müziğin ritmine kapılıp yerinde duramadı; sahne önünde dans edenler geceye ayrı bir renk kattı.

Korhan Saygıner, yalnızca sesiyle değil, sahne hâkimiyeti ve zarif tavırlarıyla da göz doldurdu. Sahne kostümü, ışıklarla uyumu ve seyirciyle kurduğu sıcak bağ, geceye imzasını attı.



