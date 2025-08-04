Gösteriler beğeni topluyor

Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler müzik, dans ve eğlencenin iç içe geçtiği unutulmaz anlara sahne oluyor.

Festival önceki gece Cyprus Dance Education Center ve Show Case dansçılarının sahnelediği göz alıcı gösterilerle başladı.

Müzik ve dansın uyum içinde aktığı bu özel performans, izleyenlere görsel bir şölen sundu ve büyük beğeni topladı.

Ayrıca düzenlenen Cem Karaca ve Barış Manço Gecesi, alanı dolduran yüzlerce müzikseveri geçmişe götürdü. Kıbrıslı sanatçılar, Türk müziğinin iki efsane isminin eserlerini özgün yorumlarla seslendirerek izleyicilere nostaljik bir gece yaşattı. Katılımcılar, ezgiler eşliğinde duygusal bir yolculuğa çıktı.

8. Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesinde ise Slovakya, Türkiye ve İspan-ya’dan gelen ekiplerin yanı sıra Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’ne bağlı halk dansları toplulukları sahneye çıktı. Renkli kıyafetler ve geleneksel ezgilerle be-zenmiş performanslar, kültürler arası kaynaşmayı yansıttı.

Çocuklara özel etkinliklerle alan, gecenin ilerleyen saatlerinde bir eğlence merkezine dönüştü. DJ per-formansları, korsan şovlar, maskot karakterler ve dans gösterileri minik misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. Aileler de çocuklarıyla birlikte bu renkli atmosfere eşlik etti.



