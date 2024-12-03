Silahlı gruplar Tel Rıfat'a girdi

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçlerine karşı 28

Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar sürüyor.

Silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyişi devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu ise YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerek, kurulmak istenen terör koridorunu engelledi.

Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor.

Şam'da, Esad'a karşı askeri darbe girişimi iddiaları da hala gündemde. Bu arada ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, çatışmalara Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasını istedi.

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.

Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı gruplar, son olarak Tel Rıfat'a girdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı. Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeydi.

Hama'ya ilerleyiş sürüyor

Rejim karşıtı gruplar, İdlib ilinin tümüne ve Halep kent merkezine hakim olduktan sonra rejim kontrolündeki Hama'ya yönelmişti.

Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulan rejim karşıtı silahlı gruplar, Maardis-Taybetul İmam hattında beklerken, bölgede rejim karşıtı silahlı gruplarla rejim güçleri arasında aralıklarla çatışmalar da yaşanıyor.

Silahlı gruplar, İHama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.

Rejim karşıtları, çatışmalarda Esad güçlerinin komuta kademesini de kamikaze dronlarla hedef alıyor.

Esad güçleri ise il merkezine çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk etti.

Humus'a askeri takviye

Rejim karşıtı gruplar, diğer bölgelerden gelen takviyelerle M5 karayolu üzerindeki Morik ilçesinde kuvvetlerini topluyor.

Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerinde hakimiyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tabka ilçesinden askeri teçhizat ve mühimmatlarını rejim kontrolündeki Humus iline sevk etmeye başladı. Bu kapsamda iki zırhlı personel taşıyıcı araç ve iki helikopter Humus'a gönderildi.

Putin’den Esad’a koşulsuz destek

Suriye'de Beşar Esad güçleriyle rejim karşıtlarının çatışmaları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan ile Suriye'deki durumu ele aldı.

Açıklamada “Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı” denildi.

Kremlin, “Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi” açıklamasını yaptı.

Görüşmede ayrıca iki lider, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısında bulundu.

Kürtler tahliye ediliyor

ABD destekli, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Halep'in bazı bölgelerindeki Kürtleri güvenli bölgelere tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri Başkanı Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada “Halkımızın güvenliğini sağlamak ve ülkenin kuzeydoğusundaki güvenli bölgelerimize güvenli bir şekilde taşınmalarını kolaylaştırmak için Suriye'deki tüm ilgili taraflarla aktif bir şekilde koordinasyon halindeyiz” dedi.

Abdi, yaptığı açıklamada “Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hızlı ve ani bir şekilde gelişti ve güçlerimiz birden fazla cepheden gelen yoğun saldırılarla karşı karşıya kaldı” dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde iletişimin kesildiğini açıkladı.

Esad'dan sert açıklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmalar devam ederken bir açıklama yaptı.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından dün yayınlanan paylaşımda, Esad'ın Abhazya'nın geçici başbakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı ifadelere yer verildi.

Açıklamada Esad'ın, "Terörizm, destekçileri kim olursa olsun, sadece güç dilinden anlar ve onu bu dille kırıp ortadan kaldıracağız. ifadelerini kullandığı aktarıldı.

