Yoğun ilgi gördü

Bilim Lefkoşa’da Girişimcilik Atölyesi koordinatörlüğünde düzenlenen Girişimci Çocuk Pazarı ziyaretçilerle buluştu.

Çocukların girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini sergileme fırsatı bulduğu etkinlik, büyük ilgiyle karşılandı.

Etkinlikte 9-14 yaş arası çocuklar, el emeği ürünlerini, kendi tasarımlarını ve yaratıcılıklarını sergiledikleri stantlarda ziyaretçilere sundu. Çocuklar, satış yaparken müşteri ilişkilerini deneyimleme, bütçe yönetimini öğrenme ve ürün geliştirme, reklam, satış teknikleri gibi birçok temel girişimcilik yeteneğini pratiğe dökme şansı elde etti.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, çocukların kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri satın alarak onlara destek verdi. Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları ve oyun alanlarıyla aileler ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Çocukların geleceğin girişimcileri olma yolunda ilk adımlarını attığı bu anlamlı etkinlik, toplumsal dayanışmayı artırmanın yanı sıra ailelerin ve çocukların unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağladı.

Bilim Lefkoşa hafta içi okul gruplarına girişim, tasarım, bilişim, tarım, astronomi, matematik ve doğa-fen olmak üzere yedi atölye ile hizmet verirken; hafta sonu da 6-14 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim veriyor. Atölyelerden ücretsiz yararlanmak ve daha fazla bilgi almak için 05391363800 numaralı telefondan veya @bilimlefkosa instagram adresinden ulaşmak mümkün.

