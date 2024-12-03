Bağışlar çok önemli

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), 30 yıldır sınırlı imkanlarla ve gönüllülük esasına dayanan bir çalışmayla faaliyetlerini sürdürüyor.

30 yılda 3 bin öğrenciye destek bursu ve eğitim katkısı, 3 yeni okul, 10 okula ek derslik, 5 okula bilgisayar laboratuvarı, 25 okula bilgisayar desteği, kırtasiye desteği ve okulların altyapı eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlayan KTEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Umure Örs ve Mütevelli Heyeti üyeleri, yaptıkları çalışmalar ve yapmayı planladıkları projelerle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Eğitimde fırsat eşitliliğine katkı koyma hedefiyle yola çıkan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, iyi bir ekip, sürdürülebilir finansman kaynağı ile güvenilir ve sürdürülebilir olmak için yoğun bir çaba harcıyor.

KTEV yöneticileri, “Kuruluş amacımızda yer alan okul yapmak, okulların alt yapılarının geliştirilmesine ve tamiratlarına katkıda bulunmak, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim olanağı sağlamak, önem verdiğimiz ve her yıl bir önceki yıldan daha fazla katkı sağladığımız alanlardır. Yine amaçlarımız arasında yer alan bilimsel araştırmalara destek sağlamak, kültürel değerlerin ortaya çıkması ve geliştirilmesi ile sanat ve sanatçıların desteklenmesi konusunda da çeşitli çalışmaları desteklemekteyiz” ifadelerini kullanıyor.

30 yılda eğitime farklı araçlarla geniş bir yelpazede katkı sağlayan KTEV, kurumsal yapısı ile de dikkat çekiyor.

“30 yılda büyük bir güven oluştu”

30 yıllık geçmiş ve eğitime yapmış olduğu katkılar nedeniyle toplumda KTEV’e yönelik bir güven oluştuğunun altını çizen Mütevelli Heyeti üyeleri, bu güven ve beklentinin üzerlerine bir sorumluluk yüklediğini kaydediyor.

Destek bursu, eğitim paketi, okul, derslik, halı saha, laboratuvar, kitap, kırtasiye malzemesi yardımı gibi katkılarda bulunan KTEV, 30 yılda 3 bin öğrenciye destek bursu ve eğitim katkısı, 3 yeni okul (KTEV Alasya Anaokulu, Girne KTEV Şht. Hasan Cafer ve Lefkoşa KTEV Anaokulu), 10 okula ek derslik, 5 okula bilgisayar laboratuvarı, 25 okula bilgisayar desteği, 2018 yılında tüm kamu okullarına 75 bin euro değerinde 200 bin defter, birçok okulun altyapı eksikliklerinin karşılanmasına katkı ve 2023-24 eğitim yılında kamu okullarına 2 milyon TL katkı sağlamış durumda.

Kantin gelirleri eğitime

Bağışlar ve sponsorluklar genel olarak KTEV’in misyonunu gerçekleştirebilmesi, eğitime katkıda bulunabilmesi için büyük bir önem taşıyor.

Kurulduğu yıl itibarıyla kendi öz kaynaklarını oluşturan bir vakıf olan KTEV, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve orta dereceli okul kantinlerinin bir kısmını işletiyor.

Mütevelli Heyeti, zaman içerisinde azalarak 12’ye düşen bu sayıya rağmen, kantin gelirlerinin KTEV için önemli bir öz kaynak olduğunu belirtiyor. Bunun yanında MEB’e bağlı, yıllık sözleşmeli ve YİD (uzun vadeli yap işlet devret modeli) kantin kiralarından da yüzde 20 gelir elde edildiği, bu gelirlerin okulların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını bildiriyor.

