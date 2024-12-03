Sonu hayal kırıklığı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, NATO üyeliği konusunda Rum lideri hayal kırıklığı beklediğini ifade ederek, “BM Güvenlik Konseyi çökünce NATO’ya sarılmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının NATO üyesi olmak için ABD’ye yaptığı teklife dair açıklamalarda bulundu.

Özersay, yıllar önce Güney Kıbrıs’ın iç politikasında, “Güney Kıbrıs’ın NATO’ya tam üye değil ama PFP üyesi olmasının tartışıldığını ve Rum Meclisinde bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıktığını” anımsattı.

“Bugün Hristodulides aslında Trump yönetimine oldu bitti yapma peşindedir” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Trump görevi 20 Ocak’ta devralacak. O tarih öncesinde hatta ABD seçimlerinden de önce bu adımla Hristodulides muhtemelen ABD’deki bazı kesimlerin de desteği ile yeni Başkanın elini kolunu bağlamaya dönük bir adım attı. Ancak yeni Başkan Trump’ın NATO’ya bakışı doğru okunursa 20 Ocak’tan sonra NATO’nun daha de genişlemesinin ve yeni üye devletleri kabul etmesinin değil, etkisini yitirmeye başlaması ve Avrupalı ülkelerin ortaya çıkan mali yükü paylaşması için Trump’ın mevcut üye ülkelere baskı yapması durumunun ortaya çıkacağı söylenebilir. Yani Trump’ın NATO’nun daha da genişlemesine sıcak bakmasını beklemek gerçekçi görünmüyor. Şu anda bile ABD yönetimi kuzey Avrupa’daki bazı ülkelerle NATO dışında ona paralel ikili savunma ve güvenlik antlaşmaları yaparak fiilen daha farklı bir güvenlik şemsiyesini kuruyor. Özellikle Trump bir önceki görev döneminde NATO’nun harcamalarının büyük bölümünü ABD’nin üstlenmesinden şikayetçi olmuş ve Avrupalı müttefikleriyle ciddi bir tartışmaya girmişti. Yeni dönemde özellikle seçim sürecindeki söylemlerine ve danışmanlarına bakılacak olursa, Rusya’nın Ukrayna ve Gürcistan konusundaki hassasiyeti göz ardı etmeyerek Rusya ile ilişkileri bir miktar normalleştirmeye yönelmesi ve esas mücadeleyi Çin ile yapmaya yönelmesi yani yüzünü Asya’ya dönmesi beklenebilir. Bu durumda NATO’ya yeni üye ülke katarak Rusya ile yeni çatışma ve gerginlikler yaratmak yerine Ukrayna’ya baskı yaprak Rusya’yı Ukrayna’da savaşla değil diplomasi ve uzlaşı ile durdurmak düşüncesine sahip görünüyor. Bu şartlarda üstelik de doğu Akdeniz bölgesinde NATO’ya yeni bir üye devlet katmayı ABD neden istesin…”

