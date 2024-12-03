Tüm tedbirler alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı. Daha sonra Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Muhataplarımızla istişare halindeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinden yanayız. Suriye ihtilafının mutabakatla son bulması en büyük temennimiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Milatoviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" sözleriyle selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve Milatoviç, merdivenlerde Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan basın toplantısında gündemdeki konulara değinerek, şunları söyledi:

“Lübnan ateşkesine desteği açıkça beyan ettik. Gazze'de bir önce ateşkes sağlanmasını arzu ediyoruz. Bölgedeki yangını söndürmek adına Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Aslında uzun süredir Ortadoğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alabileceğini söyledik. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etti. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşlu hassasiyetleri ve savunduğu politikaların parametreleri bellidir. Suriye ihtilafının mutabakatla son bulması en büyük temennimiz. Gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Muhataplarımızla istişare halindeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinden yanayız."

