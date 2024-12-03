Güzel işler ortaya çıktı

Başkanlığını Pervin Gürler’in yaptığı Kybele Inner Wheel Kulübü, eğitim projeleri kapsamında Ağırdağ İlkokulunda, kasım ayı boyunca yaptığı çalışmaları tamamladı.

İlkokul öğrencilerine biçki, dikiş ve nakış öğretilmesini öngören projede 33 kız öğrenciye uzman eğitici, öğretmenler ve üyeler tarafından kasım ayı boyunca haftada iki kez eğitim verildi.

Çocukların büyük heves ve heyecanla katıldıkları eğitim süresince ürettikleri eserler web sayfasında sergilendi. Kybele Inner Wheel Kulübü’nden yapılan açıklamada “33 çocuğun hayatlarına dokunduk ise ne mutlu bize” ifadeleri kullanılırken, eğitim çalışmalarının süreceği belirtildi.