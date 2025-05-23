Patron bulunamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında 2 kilo 170 gram uyuşturucuyla yakalanan Sierra Leone vatandaşı 23 yaşındaki Samuel Joseph Mansaray dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan kuzeye gelen birinden aldığı, 200 dolar karşılığında başka şahıslara teslim etmek üzereyken yakalandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 12 Mayıs 2025 tarihinde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında; zanlının Küçük Kaymaklı’da bir apartmanın önünde park halinde bulunan araçta tespit edildiğini söyledi. Polis; ekipleri gören zanlının koşarak kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak yakalandığını belirtti.

Polis; araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğunda koli bandına sarılı 18 ayrı şeffaf poşetlerde 500 gram, arka koltuğunda poşetlere sarılı 280 gram, yine ayrı bir pakette 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının Girne‘deki ikametgahında yapılan aramada ise 28 ayrı folyo paketine sarılı 40 gram ağırlığında uyuşturucu ve koli bandının emare alındığını belirtti.

Polis; ikametgahın yatak odasında şeffaf poşetlerde 10 gram ve bir kilo ağırlığında hintkeneviri emare alındığını aktardı.

3 telefon inceleniyor

Polis; zanlının 11 Mayıs 2025 tarihinde aranan bir şahısla telefonla irtibat kurup, güneyden kuzeye gelen başka bir şahıstan uyuşturucuları teslim aldığını anlattığını açıkladı. Polis; zanlının telefonda irtibat kurduğu şahsın yönlendirmesiyle söylenilen kişilere uyuşturucu teslim edeceğini ve bu iş karşılığında 200 dolar alacağını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru; ele geçirilen maddelerin analize, paketlerin parmak incelemesine gönderildiğini ve sonucun beklendiğini söyledi. Polis; zanlının 3 adet cep telefonunun incelenmesinin sürdüğünü de açıkladı.

75 günde yargılanacak

Polis; emarelerle ilgili sonuçların belirlenmesinin ardından suçla bağlantılı yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Polis; zanlı hakkında Girne ve Lefkoşa’da iki ayrı dava dosyası tazmin edileceğini söyledi. Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak ele geçirilen miktarın yüksek olmasından dolayı hapis cezası almasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtti. Polis; zanlının davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.