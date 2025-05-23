Tümü tutuklandı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren ve kayıt dışı çalışan Bangladeş uyruklu 5 kişi Gönyeli’de polisin gürültü şikayetiyle gittiği adreste yakalandı.

Tutuklanan zanlılar Shorab Hassain (39) Ashikur Rahaman (22), MD Juliıkar (35), Sozib Hossain (26) ve Abdul Hakim (21) KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gönyeli Karakolu’na yapılan gürültü şikayeti üzerine ekiplerin Yaşar Kemal Sokak’ta bulunan bir apartmanın 8 numaralı dairesine gittiğini söyledi. Polis; kontrol yapıldığı esnada ikametgahta bulunan Shorab Hassaın’ın 238 gün, Ashikur Rahaman’ın 378 gün, MD Juliıkar’ın 268 gün, Sozib Hossaın’in 566 gün ve Abdul Hakım’in 392 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, tümünün suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis; soruşturmanın yeni başladığını, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar yapılacağını belirterek, bir gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

