Üzüntü verici

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde tutuklu ve mahkum sayısının 800’e ulaştığı, bunların sadece 190 tanesinin KKTC vatandaşı olduğu açıklandı. Yeni cezaevinin dolması üzerine eskisinin devrede tutulduğu belirtilirken, 60’ı erkek, 15’i kadın olmak üzere 75 gardiyan münhali olduğu ifade edildi. KTAMS ve Kamu-Sen’in ortak eyleminde, gardiyan eksikliğinin giderilmesi için hükümete 30 Mayıs’a kadar süre verildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), gardiyan eksikliği nedeniyle dün 08.00-20.00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi’nde uyarı grevi yaptı.

60’ı erkek, 15’i kadın toplam 75 gardiyan münhalinin bir an önce Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından ilan edilmesini talep eden sendikalar, hükümete 30 Mayıs Cuma güne kadar süre verdi.

İş bırakan üyeleriyle Merkezi Cezaevi önünde basına açıklama yapan sendikalar adına ilk sözü KAMUSEN Başkanı Metin Atan aldı.

Atan; vardiyaların dönmediği Merkezi Cezaevi’ne ivedi şekilde istihdam yapılmasını talep ettiklerini söyleyerek, hükümete verdikleri bir aylık sürenin dün dolduğunu belirtti.

Çalışanların ek mesaileriyle ilgili sıkıntılarının da sürdüğünü söyleyen KAMUSEN Başkanı Metin Atan, hükümetin icraatlarıyla ilgili düzenlendiği basın toplantısında dile getirdiklerini anımsatarak "Söylemle olmaz, işleri eyleme, icraata dökmek lazım” dedi.

Bengihan: 3 yılda 9 mahkum hayatını kaybetti

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Merkezi Cezaevi’nde son 3 yılda 9 mahkûmun hayatını kaybettiğine işaret etti.

Ülkeye girişlerdeki uygulamaları da eleştiren KTAMS Başkanı Bengihan, şu an eski ve yeni cezaevinde 190’ı KKTC vatandaşı toplam 800 kişi olduğunu ifade ederek, “Evet, insanlar ülkeye elini kolunu sallayarak giremiyor, tespih sallayarak, türkü söyleyerek giriyor” iddiasında bulundu.

Polisin, mahkemelerin ve Merkezi Cezaevi’nin iş yüküne işaret eden Bengihan, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün 6 kez değiştirildiğini, ayda iki kez şartlı tahliye yapıldığını belirterek, bu da olmasa mahkûm sayısının bini geçeceğini savundu.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025, 09:44