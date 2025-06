Sokaklar karıştı

Donald Trump yönetiminin göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesi sonrası Los Angeles'ta isyan başladı. ABD hükümeti, devam eden sert eylemlere karşı 2 bin Ulusal Muhafızı bölgeye konuşlandıırıyor.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin bölgede baskınlar düzenlemesinin ardından cuma günü Los Angeles şehir merkezindeki Los Angeles Federal Binası önünde gösteriler başlamıştı.

Los Angeles şerifi, güneyindeki Paramount kentinde 400 kadar kişinin protesto için toplandığını söyledi. Kaliforniya Valisi Newsom, X'te yaptığı bir paylaşımda şunları belirtti:

“Federal hükümet kaos tohumları ekiyor, böylece tırmandırmak için bir bahaneleri olabilir. Hiçbir medeni ülke bu şekilde davranmaz.”

Newsom, konuşlandırmayı “kasıtlı olarak kışkırtıcı” şeklinde nitelendirdi ve bunun sadece gerilimi tırmandıracağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımla Newsom'a şu ifadelerle yanıt verdi:

“Eğer Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass işlerini yapamazlarsa, ki yapamayacaklarını herkes biliyor, o zaman Federal Hükümet devreye girecek ve sorunu, isyanları ve yağmacıları, çözülmesi gerektiği şekilde çözecektir!”

Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth “şiddetin devam etmesi” halinde aktif görevdeki deniz piyadelerinin de harekete geçirileceğini söyledi.

Trump, dün yaptığı açıklamada ise "2 günlük şiddet, çatışma ve isyanın ardından Los Angeles'ta Ulusal Muhafızlar harika iş çıkardı" dedi.

Ayrıca bundan sonra protestolarda maske takılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Kaçak avı kontrolden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, Arizona'nın Tucson kentinde bir U.S. Marshal (federal kaçak takip görevlisi) ile göçmen zanlıyı karıştırarak yanlışlıkla gözaltına aldı.

ABD Mareşaller Servisi (U.S. Marshals Service) tarafından NBC News ile paylaşılan açıklamada, gözaltına alınan başkan yardımcısı düzeyindeki marshal’ın, Tucson’daki bir federal binanın lobisinde ICE ajanları tarafından alıkonduğu belirtildi. Gözaltının nedeni olarak, marshal’ın ICE tarafından aranan bir kişinin genel eşkaline uyması gösterildi.

Servis sözcüsü Colleen Grayman, “Diğer kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle Deputy U.S. Marshal’ın kimliği hızla doğrulanmış ve olay büyümeden, marshal binadan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

ABD Mareşaller Servisi, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermezken, gözaltına alınan görevlinin kimliğini de açıklamadı.