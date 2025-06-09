Dinleyenleri büyüledi

Melek Mosso, Kurban Bayramı’nı Merit Crystal Cove ve Merit Royal Diamond Otellerinde üç bini aşkın müziksever ile birlikte kutladı. Konserlerinde flüt de çalan Mosso konuklardan tam not aldı.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Melek Mosso, Kurban Bayramı’nın birinci günü Merit Crystal Cove Otel’de, ikinci günü ise Merit Royal Diamond Otel’deki konserleriyle bayrama damga vurdu. İki gece üst üste muhteşem sahne performanslarına imza atan Melek Mosso, üç bini aşkın hayranına unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

Melek Mosso, sahnedeki enerjisinin yanı sıra kostümleri ile de büyüledi. Merit Crystal Cove sahnesinde mavi – siyah tüllü uzun bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, Merit Royal Diamond sahnesinde ise payet işlemeli uzun siyah elbisesi ile göz kamaştırdı.

“Vursalar Ölemem” şarkısında yan flüt de çalan Melek Mosso, kendine hayran bıraktı.