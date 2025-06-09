Resmi açıklama yapıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyareti sırasında görüştüğü “Tenstorrent” isimli robotik-otomasyon, büyük veri analizleri ve otonom sistemlere ilgilenen teknoloji şirketinin Operasyon Direktörü Keith Witek, şirketin, Avrupa ve Orta Doğu’da müttefikler oluşturmak için Güney Kıbrıs’ta bölge ofisi açmaya karar verdiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs’ı ikinci kez ziyaret eden ve bu kapsamda haftalık Kathimerini’nin ekonomi ekine açıklama yapan Witek, 17-18 Haziran’da şirketten bir grubun bölge ofisinin konumuna karar vermek üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini söyledi.

Haberi “Tenstorrent Silicon Valley’den Kıbrıs’a… Made in Cyprus Çipler ve AI Uygulamaları” başlığıyla aktaran gazeteye göre Witek, şirketin verimliliği, güvenliği ve otomasyonu artıracak yapay zeka çözümleri sunarak Güney Kıbrıs’ın denizcilik, sağlık ve video oyunu geliştirme dinamiğini değerlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Witek, ağırlığı, yerel insan dinamiğini işe alıp eğiterek bağımsız bir teknoloji ekosistemi yaratmaya vereceklerini de belirtti.