Engelleme şansı yok 

Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk Konuları Komitesi’nin (JURI) 23-24 Haziran’da Konsey’in yeni savunma ve güvenlik mimarisi ile ilgili SAFE Tüzüğü'nü onaylama kararını AB mahkemesine götürmeyi görüşeceği bildirildi.

Haftalık Kathimerini, JURI’nin, Türkiye de dahil üçüncü ülkelerin de katılımına olanak tanıyan tüzüğün Komisyon tarafından olağanüstü önlem kapsamında, üyelerin oybirliğine gerek duyulmayıp oy çokluğuyla geçirilerek diğer kurumların devre dışı bırakılmasını inceleyeceğini yazdı.

JURI’nin, meseleyi Avrupa Birliği Mahkemesi’ne götürme kararı üretmeyebileceğine de dikkat çeken gazete, 23-24 Haziran’da konuyu mahkemeye götürme kararı çıksa da Türkiye için durumun değişmeyeceğini, mahkemeden karar çıkana kadar Türkiye’nin, SAFE programı için ayrılan toplam 150 milyar euroluk ödenekten yıl sonuna kadar faydalanabileceğini yazdı.

Gazete “Her halükarda Türkiye artık AB’nin yeni savunma ve güvenlik mimarisinin içerisindedir ve Kıbrıs sorunu, bütün olumsuz perspektifleriyle çözümsüz duruyor.” ifadesine yer verdi.

Öte yandan Alithia Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın dün denizcilikle ilgili bir “Nautemboriki” isimli bir yayına verdiği söyleşide, Türkiye’nin AB’nin SAFE programına katılımı konusuna da değinerek “Avrupalılar nasıl bir Avrupa istediklerine karar vermeli." dediğini yazdı.