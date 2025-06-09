Eğlence tavan yaptı

Kurban Bayramı coşkusu, Girne’nin gözde otellerinden Merit Park Hotel’de Fatih Ürek’in muhteşem sahne performansıyla taçlandı. Türkiye’nin sevilen sanatçısı Fatih Ürek, bayramın ikinci gününde sahne aldığı Merit Park Hotel’de, yüzlerce hayranıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Sahneye “Sağlıklı, bereketli, mutlulukla dolu, bol kazançlı bayramlarınız olsun. Hayatınız en güzel bayramlar gibi olsun inşallah. Mutlu bayramlar, hepiniz hoş geldiniz.” sözleriyle çıkan Ürek, enerjisi ve şıklığıyla geceye damgasını vurdu.

Gecenin açılışını hareketli “Tak Tak” şarkısıyla yapan sanatçı, konser boyunca “Havam Yerinde”, “Sana Değer”, “Meyhaneci”, “Sallaya Sallaya”, “Hoş Geldin Yar”, “Telafi” ve “Aleni Aleni” gibi unutulmaz eserleri hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Eğlencenin temposunun bir an olsun düşmediği gecede, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Yoğun ilgi gören konserde Fatih Ürek, kendisini izlemeye gelen Nil Karataş’ı sahneye davet ederek hayranlarına sürpriz yaptı. İzleyicilerden tam not alan performansı, Merit Park sahnesinde uzun süre hafızalardan silinmeyecek özel bir bayram gecesi olarak yerini aldı.