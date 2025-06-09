‘Dedenin mirası’

Suna ERDEN

Girne ve Esentepe’de gerçekleştirilen Uzun Yol Operasyonu’nda ele geçirilen bir adet Kalaşnikof marka tüfek, 16 adet şarjör ve 533 adet canlı merminin yanı sıra 3 çeşit uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan Fuat Uğraşlı, Saadet Ateş ve Orhan Kahraman ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verilirken, duruşmada ilginç detaylar aktarıldı. Fuat Uğraşlı’nın avukatı; tüfeğin 60 yıllık olduğunu, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) tarafından EOKA’dan ele geçirildiğini, müvekkilinin dedesine ait olduğunu söyledi. Savunma; dedesi ölmeden önce tüfeği ve mermileri gömdüğü yeri torunu olan müvekkiline söylediğini aktardı. Mermilerin paslı ve nemli olduğunu iddia eden savunma; ayrıca Fuat Uğraşlı’nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu, ilaç kullandığını belirtti.

Soruşturmayı yapan polis ise zanlılardan Kahraman’ın 31 Mayıs’ta ülkeye geldiğini, operasyon yapıldığı günün gecesi kaçmaya çalışırken Ercan Havalimanı’nda yakalandığını açıkladı. Polis; 3 zanlının cep telefonlarının incelendiğini, hepsinin Boss lakaplı biriyle görüşme yaptıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis; zanlı Ateş’in telefonunda ise tüfekle çekişmiş fotoğraflar bulunduğunu söyledi.

Duruşmada detaylar aktarıldı

Duruşmada olgular aktaran polis; 4 Haziran 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Uzun Yol Operasyonu düzenlendiğini anımsattı.

Polis; Fuat Uğraşlı’nın içerisinde bulunduğunu aracın ve kaldığı ikametgahın arandığını açıkladı.

Polis; yapılan aramada bir adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof marka tüfek, tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram hintkeneviri, 75 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, bin 15 ABD Doları, 950 Sterlin ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının Esentepe’deki evinde yapılan arama esnasında Saadet Ateş’in tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis; zanlının Karaoğlanoğlu’ndaki evinde yapılan aramada ise üzerinde Orhan Kahraman’ın isminin yazılı olduğu bir valiz tespit edildiğini kaydetti. Polis; Kahraman’ın saat 01.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını belirtti.

Polis Boss’un peşinde

Polis zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde cep telefonlarında inceleme yapıldığını; Uğraşlı’nın hem Esentepe hem de Karaoğlanoğlu bölgesindeki evlerinin çevresinde bulunan kameraların incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis; zanlıların cep telefonunda yapılan incelemede üçünün de Boss lakaplı bir şahısla görüşmelerinin tespit edildiğini belirtti. Polis; zanlı Ateş’in telefonunda ise tüfekle çekişmiş fotoğraflarının tespit edildiğini açıkladı. Ele geçirilen, tüfek, mermilerin balistik incelemeye, uyuşturucu maddelerin ise analize gönderileceğini söyledi. Polis; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Savunmadan ilginç iddialar

Uğraşlı’nın avukatı ise tüfeğin Rus yapımı ve 60 yıllık olduğunu öne sürdü. Tüfeğin TMT döneminde EOKA’dan ele geçirildiğini, müvekkilinin dedesine ait olduğunu iddia eden savunma, mermilerin nemli ve paslı odluğunu belirtti.

Savunma; dedesinin ölmeden önce müvekkili olan torununa tüfek ve mermileri gömdüğü yeri söylediğini iddia etti. Savunma; ayrıca müvekkilin uyuşturucu bağımlısı, şizofren olduğunu, ilaç kullandığını ve bununla ilgili doktor raporu alındığını kaydetti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.